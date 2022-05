Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zimmerbrand hat einen Verletzten und Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen kurz nach 19.30 Uhr ein Brand im Rohrweg mitgeteilt. Bei dem betroffenen Wohnhaus handelt es sich um ein ehemaliges Hotel in dem derzeit überwiegend Leih-/Zeitarbeiter untergebracht sind. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, stand ein Zimmer im ersten Obergeschoss bereits lichterloh in Flammen. Ein Bewohner, der sich im Nachbarzimmer aufhielt, wurde durch den sich entwickelnden Rauch verletzt und musste durch den Rettungsdienst, der sich ebenfalls mit zahlreichen Helfern im Einsatz befand, behandelt werden. Zwei vor dem Gebäude geparkte Fahrzeuge wurden durch herabfallende Fensterteile in Mitleidenschaft gezogen. Ermittlungen zur Klärung der Brandursache wurden aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine detaillierten Angaben gemacht werden. 22 Bewohner wurden vorsorglich in einer Notunterkunft untergebracht, die durch die Gemeinde Gärtringen zur Verfügung gestellt wurde. Hierzu waren Vertreter der Gemeinde vor Ort. Weitere Bewohner kamen zudem anderweitig unter. Durch die Gemeinde wurde die Nutzung des Gebäudes bis auf Weiteres untersagt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

