Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Versuchter Wohnungseinbruch

Isselburg (ots)

Einbrecher wollten am Donnerstag in Isselburg in ein Wohnhaus eindringen. Um in das Haus an der Beethovenstraße zu gelangen, machten sie sich an Fenstern und Türen zu schaffen. Die Täter scheiterten jedoch. Das Geschehen spielte sich zwischen 09.45 Uhr und 17.15 Uhr ab. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

