POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall mit Folgen

Bocholt (ots) - Gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen E-Scooter. Der Roller hatte in einer Garage gestanden, die zu einem Wohnhaus an der Moselstraße gehört. Bei der Beute handelt es sich um einen schwarz lackierten elektrischen Tretroller vom Typ Max G30D II. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr