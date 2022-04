Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 54-Jähriger war gegen 15.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Münsterstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als der Bocholter nach rechts auf den Ostwall abbog, kam es zur Kollision mit dem 61-Jährigen: Dieser war von der Osterstraße nach links in den Ostwall eingefahren und querte auf der bevorrechtigten Radfahrerfurt die Einmündung aus der Münsterstraße. Der leichtverletzte Bocholter wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

