Heek (ots) - Aus einer im Einkaufswagen liegenden Handtasche entwendet haben Unbekannte am Mittwoch eine Geldbörse in Heek. Die Geschädigte hielt sich in einem Discounter an der Straße Stroot auf, als es zwischen 12.15 und 12.45 Uhr zu dem Diebstahl kam. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr ...

