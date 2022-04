POL-BOR: Bocholt - Per WhatsApp getäuscht

Bocholt (ots) - Bargeld, einen Tresor und einen Tabletcomputer haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch entwendet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu einem Büro in einem Schulgebäude an der Straße Unter den Eichen verschafft. Um hineinzukommen, hatten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

