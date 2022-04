Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rad- und Scooterfahrer stoßen zusammen

Roller nicht versichert

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 35 Jahre alter Ahauser am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zugezogen. Der E-Scooter-Fahrer war gegen 08.10 Uhr auf der Straße Hovesaat aus Richtung Hofkamp kommend in Richtung Jutestraße unterwegs, als er mit einem querenden Radfahrer zusammenstieß. Der ebenfalls aus Ahaus kommende 30-Jährige war aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr gefahren. Der Leichtverletzte gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass jährlich am 01. März ein neues Versicherungsjahr beginnt für Kleinkrafträder, Mofa, Krankenfahrstühle und Elektrokleinstfahrzeuge, also versicherungskennzeichenpflichtige Fortbewegungsmittel. Grüne Versicherungskennzeichen, natürlich mit der gültigen Jahreszahl, sind an die Fahrzeuge anzubringen.

