Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kontrollen des Ferienreiseverkehrs- Polizei Herford zieht Bilanz

Kreis Herford (ots)

Die Kreispolizeibehörde Herford kontrollierte am vergangenen Samstag (16.7.), wie bereits zum Start der großen Ferien, erneut den Ferienreiseverkehr auf den Bundesstraßen, Hauptverkehrsstraßen sowie auf Parkplätzen. Die Kontrollen sind Teil einer NRW-weiten Verkehrsaktion im Jahr 2022, die auf den Straßen innerhalb von Städten und Kommunen, aber auch auf den Autobahnen stattfindet. Im Zeitraum von 10.00 Uhr morgens bis zum späten Nachmittag überprüften mehrere Polizeibeamte an unterschiedlichen Stellen im Kreisgebiet stichprobenartig Wohnmobile, Wohnwagen, Camper, PKWs und auch Motorräder.

Besonders Ziel der landesweiten Aktion ist die Sensibilisierung von Verkehrsteilnehmern, gerade in Bezug auf Ladungssicherung und der Überprüfung von Fahrzeugtechnik. Neben diese beiden Hauptüberprüfungskomponenten, wurden zu dem noch die Geschwindigkeit und die Nutzung von Mobiltelefonen mit in den Blick genommen.

Durch die Beamten wurden insgesamt 53 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Bei drei PKWs, zwei PKW mit Wohnanhängern und auch bei vier Wohnmobilen wurden Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt. Neben herumliegenden ungesicherten Gepäckstücken wurde in einem Fall auch ein ungesicherter Hund auf dem Beifahrer-Schoß festgestellt. Auch hier gilt nochmals der besondere Appell, grundsätzlich sollte jedes Tier in einem Fahrzeug gesichert werden, damit es bei einem Unfall nicht zu einem Wurfgeschoß und dadurch erheblich verletzt wird. Für alle Tiere empfiehlt sich deshalb die Beförderung in einer Transportbox. Weitere Verstöße wurden im Bereich der Nutzung von Mobiltelefonen und auch technischen Mängel festgestellt.

Da die Ferien im gesamten Bundesgebiet noch etwas länger dauern, werden auch zukünftig weitere Kontrollen im Kreisgebiet stattfinden.

