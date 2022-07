Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 18-jähriger Herforder stellte sein Pedelec am Samstag (16.7.), um 20.00 Uhr vor einem Haus an der Goltzstraße ab. Das schwarze Rad der Marke Bulls sicherte er mit einem Kabelschloss. Als der Mann am nächsten Vormittag zu der Stelle kam, an der er das Pedelec abgestellt hatte, bemerkte er, dass es nicht mehr vor Ort war. Auch das Schloss war nicht auffindbar. Das Pedelec hat einen Wert von rund 2.300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Bulls-Rads machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell