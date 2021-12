Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgängerin von Bus angefahren

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Samstag, 04.12.2021, um 20:40 Uhr, ereignete sich in Gütersloh ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 45jähriger Gütersloher befuhr mit einem Linienbus die Verler Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Verl. An der Kreuzung Verler Straße/ Stadtring Sundern bog er bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach links auf den Stadtring Sundern ab. Beim Abbiegevorgang übersah er eine 19jährige Frau aus Gütersloh, die als Fußgängerin die dortige Fußgängerfurt benutzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Bus und Fußgängerin. Die Frau wurde am Kopf verletzt und in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Sie konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Gütersloh unter 05241-8690 zu melden.

