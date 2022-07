Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bandendiebstahl - Vier Männer entwenden Tabakwaren

Hiddenhausen (ots)

(jd) Dem Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes an der Straße Alter Kamp fielen am Freitag (15.7.) gegen 18.40 Uhr vier Männer auf, die Waren aus dem Geschäft zusammentrugen und in dem Geschäft deponierten. Ein 20-jähriger Bünder verließ dann kurzzeitig den Laden, um aus einem VW einen Rucksack zu holen. Wieder im Geschäft angekommen, verstauten die Männer Tabakwaren und Bekleidung im Wert von über 150 Euro in dem Rucksack. Als sie den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen, wurden sie am Ausgang von dem Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten in einen Büroraum geführt. Bei Männern handelt es sich um drei Personen aus Bünde im Alter von 19, 20 und 39 Jahren sowie um 41-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 41-Jährige wurde zunächst vorläufig in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Herford zugeführt.

