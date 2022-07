Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fünf vorsätzliche Brandstiftungen in der Nacht auf Freitag

Gevelsberg / Schwelm (ots)

Im Zeitraum zwischen 00:40 und 05:15 Uhr kam es in der vergangenen Nacht (22.07.) zu insgesamt fünf Brandgeschehnissen in Schwelm und Gevelsberg. Nachdem Unbekannte zunächst in der Burbecker Straße und Berchemallee in Gevelsberg zwei öffentliche Papiercontainer in Brand setzten, stand gegen 02:30 Uhr ein Pkw in der Mittelstraße in Schwelm in Flammen. Es handelte sich um einen Fahrzeugvollbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Gegen 03:30 Uhr und 05:15 Uhr brannten zwei weitere Altpapiercontainern in der Wittener Straße in Schwelm sowie in der Bruchmühle in Gevelsberg. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise zu möglichen Tätern vor. Dass ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Brandgeschehnissen besteht kann nicht ausgeschlossen werden und wird folgend polizeilich ermittelt.

