Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee - Schrankenbaum am Bahnübergang Westerstraße abgefahren; Zeugen gesucht

Harrislee (ots)

Gestern Mittag wurde die Leitstelle der Bundespolizei durch den Fahrdienstleiter Flensburg darüber informiert, dass es eine Schrankenstörung auf der Bahnstrecke Padborg - Flensburg am Bahnübergang Westerstraße in Harrislee gibt.

Bei Eintreffen der Bundespolizeistreife konnten die Beamten ermitteln, dass ein Schrankenbaum offensichtlich durch ein Fahrzeug abgefahren worden war. Zudem stellte ein Techniker der Bahn fest, dass der Schrankenmotor ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Bahn stellte zur Sicherung des Übergangs einen Sicherungsposten und Techniker machten sich an die Reparatur, die bis in den Nachmittag andauerte.

Da sich kein Verursacher vor Ort befand bzw. telefonisch bei den Behörden gemeldet hat, wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Sachbeschädigung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Flensburg Zeugen, die am 08.12.2021 gegen 12:30 Uhr am Bahnübergang Westerstraße in Harrislee etwas zur Beschädigung des Schrankenbaumes sagen können. Informationen nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0461/31320 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

