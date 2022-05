Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen

Gießen (ots)

Pressemeldung des Polizeipräsidium Mittelhessen vom Freitag, 6. Mai 2022

Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen

Gießen: Am Sonntag, 11. September 2022, öffnet das Polizeipräsidium seine Pforten zum "Tag der offenen Tür". Die Großveranstaltung, zu der mehr als zehntausend Gästen erwartet werden, wird rund um die Gebäude in der Ferniestraße in Gießen von 11.00 bis 18.00 Uhr stattfinden. Um den Bürgerinnen und Bürgern die mittelhessische Polizei näher zu bringen, stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Präsidiums für den Tag der offenen Tür ein buntes, kurzweiliges und sehr interessantes Programm zusammen. Auf und vor dem großen Gelände unweit des Schiffenberger Tals können die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Angebote und Informationen rund um das Thema Polizei finden. "Es ist der vierte Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen und zugleich ein besonderer Tag dazu. Wir hatten eigentlich vor, bereits 2021 den Tag der offenen Tür auszurichten. Diesen mussten wir wegen der Pandemie leider absagen. Wir sind sehr guter Dinge, dass wir in diesem Jahr den Tag der offenen Tür am 11. September ausrichten können. Dafür wollen wir vieles aufbieten und den Bürgerinnen und Bürgern einen großen Einblick in die Vielfalt der Polizei geben. Die Planungen dazu laufen schon auf Hochtouren, um allen einen Blick hinter die Kulissen anzubieten. Ich bin überzeugt davon, dass unser Fest von vielen angenommen wird. Gerade nach den beiden Jahren, die im Zeichen der Pandemie standen und wir alle auf Vieles verzichten mussten, wollen wir damit auch wieder einen Schritt in die Normalität gehen.", erklärte Polizeipräsident Bernd Paul. Beim letzten Tag der offenen Tür im Jahr 2016 strömten etwa 15.000 Besucher nach Gießen. Das Angebot wird in diesem Jahr um einige Stationen erweitert. Dazu gehören auch ein Schlemmerangebot und ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.

