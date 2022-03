Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots)

Durch eine Schlangenlinienfahrt fiel am 19.03.2022 gegen 20:20 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem grauen Volkswagen im Bereich der Bruchstaße in Bad Dürkheim auf. Der alkoholisierte Mann fuhr in Weisenheim am Berg los, hierbei wurde er durch eine aufmerksame Zeugin aufgrund seiner unsicheren Fahrweise beobachtet. Eine durch die Zeugin verständigte Funkstreifenwagenbesatzung konnte bei einer im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeug*innen, welche die Fahrt beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell