Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Oberroßla (ots)

In Oberroßla, auf der B 87 kam es am 08.03.2022, gegen 11:55 Uhr zu einem Unfall als ein 64jähriger aus Richtung Rödigsdorf kommend nach links in die Alzendorfer Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt zunächst sein Fahrzeug stoppen musste. Dies bemerkte der ihm folgende 71jährige zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1100 Euro.

