Weimar (ots) - Am 08.03.2022 gegen 06:15 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Landstraße aus der Ettersbergsiedlung kommend in Richtung Ettersburg. Ca. 50 Meter vor dem Abzweig nach Ettersburg wechselte plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Der Schwarzkittel verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

