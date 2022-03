Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen

Jena (ots)

Eine 21-Jährige befuhr am Montagabend mit ihrem Chrysler die Brändströmstraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße in Jena. Fortfolgend wollte die junge Frau in diese einbiegen. Hierbei schaute die 21-Jährige allerdings nur nach links hat somit die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn übersehen. Ein Zusammenstoß konnte durch beide Verkehrsteilnehmer nicht mehr verhindert werden, allerdings wurden durch den Unfall keine Personen verletzt und es entstand lediglich Sachschaden an der Straßenbahn und am Verursacherfahrzeug.

