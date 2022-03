Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Enkeltrick sofort erkannt

Apolda (ots)

Gegen 11:00 Uhr, am 08.03.2022 rief eine weibliche Person mit weinerlicher Stimme bei einer 96jährigen Apoldaerin an und teilte mit, dass sie ihre Enkelin sei und einen Unfall verursacht habe, bei dem ein kleiner Junge zu Tode gekommen ist. Nun müsse sie 36.000 Euro zahlen, um daraufhin nicht ins Gefängnis zu müssen. Die ältere Dame erkannte den vermeintlichen Betrug und legte sogleich auf. Am Abend brachte sie den Sachverhalt gemeinsam mit ihrem Sohn zur Anzeige.

