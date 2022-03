Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Weisenheim am Sand (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 19.03.2022 gegen 17:22 Uhr auf der Ritter-von-Geisler-Straße in Weisenheim am Sand. Bei tiefstehender Sonne fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Freinsheim aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf einen bremsenden PKW auf, stürzte und rutschte gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer musste durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

