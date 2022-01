Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 48-Jähriger bedroht Passanten mit Messer

Ludwigshafen (ots)

Am 10.01.2022, gegen 19:15 Uhr, wurde der Polizei ein Mann im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Knollstraße gemeldet, der Passanten mit einem Messer bedrohen würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, waren der Täter und die betroffenen Passanten nicht mehr vor Ort. Allerdings ging zu dieser Zeit bei der Polizei ein Notruf ein, dass der Täter mit dem Messer in der Hand jetzt an einer Haltestelle am Wittelsbachplatz sitzen würde. Vor Ort trafen die Polizeibeamten den 48-Jährigen laut schreiend an. Als sie ihn aufforderten, das Messer fallen zu lassen, kam er dieser Aufforderung nach. Daraufhin durchsuchten die Beamten seinen Rucksack, in dem sie ein weiteres Küchenmesser fanden. Währenddessen kam ein 20-Jähriger hinzu und gab an, dass er zuvor durch den 48-Jährigen mit einem Messer auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Knollstraße bedroht und angeschrien worden sei. Zudem erklärte er, dass eine weitere Frau bedroht worden sei. Der 48-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,52 Promille. Da er sich durchgehend verbal aggressiv verhielt, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die Polizei bittet die Frau, die auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes bedroht worden war, sowie andere Personen, die von dem 48-Jährigen eventuell bedroht worden waren, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell