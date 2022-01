Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bank angezündet

Ludwigshafen (ots)

Am 11.01.2022, gegen 01:20 Uhr, wurde der Polizei am Michaelsberg ein Brand gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, stellten sie fest, dass unbekannte Täter eine Bank in Brand gesetzt hatten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Ludwigshafen gelöscht.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell