Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Schnellrestaurant

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 09.01.2022 auf den 10.01.2022 hebelten unbekannte Täter das Drive-In-Fenster eines Schnellrestaurants in der Straße "In der Mörschgewanne" auf. Sie stahlen aus dem Inneren der Filiale eine leere Geldschublade sowie die Kleinmünzen aus einer Spendenkasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell