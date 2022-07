Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Montag (25.07.) befuhr ein 69-jähriger Essener mit seinem Fahrrad die Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Niedersprockhövel. Die ihm entgegenkommende 27-jährige Frau aus Gevelsberg missachtete beim Linksabbiegen in die Hombergstraße mit ihrem Hyundai den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden, wobei sich der Essener schwer an der Schulter verletzte und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde.

