Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Brandstiftung am Gartbrink

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Baum (Eiche) im Waldstück angrenzend an die Landvolkshochschule am Gartbrink alarmiert. Eine Spaziergängerin hatte gegen 20:47 Uhr Rauch und Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde aus einer hohlen Stelle am Baumstamm (in ca. 1 m Höhe) offenes Feuer festgestellt. Die brennende Eiche konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden und ein Übergreifen auf weitere Bäume somit verhindert werden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung auf. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell