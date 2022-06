Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Westerhausen: PKW kollidierte mit Baum - Fahrzeugführer leicht verletzt

Melle (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10:40 Uhr, befuhr der 25-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW die Westerhausener Straße in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße. Unweit zum Einmündungsbereich "Am Flötenbach" fuhr der Fahrer des VW Golfs aus ungeklärten Gründen auf eine dort befindliche Mittelinsel. Um einen Zusammenstoß mit den darauf befindlichen Verkehrszeichen zu verhindern, lenkte der Mann aus Melle nach rechts und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Golf kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte er jedoch ab. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von ca. 18.000EUR. Die nicht mehr fahrbereite Kompaktklasse wurde folglich abgeschleppt.

