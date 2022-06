Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Schwerer Unfall im Waldgebiet - 54-jähriger Downhillfahrer in Lebensgefahr

Georgsmarienhütte (ots)

Am Sonntagmittag kam es im nördlichen Waldgebiet des Osterbergs zu einem schweren Zweiradunfall. Gegen 14 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Mountainbike ein teilweise stark abschüssiges Gelände abseits der ausgewiesenen Wege. Im Bereich eines besonders steilen Abschnittes der nicht offiziellen Downhill-Strecke stürzte der Mann aus Hilter ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Begleiter des 54-Jährigen wurden auf den Unfall aufmerksam und wählten umgehend den Notruf. Die Bergung des Bewusstlosen in dem unwegsamen Gelände erfolgte mithilfe eines Quads der freiwilligen Feuerwehr aus Alt-Georgsmarienhütte. Nach einer ersten medizinischen Versorgung brachte ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Eine Durchfahrt im Bereich der Straße "Osterberg" war während der Rettungsmaßnahmen für eine Stunde voll gesperrt. Bei seinem Unfall trug der 54-Jährige einen Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell