POL-OS: Osnabrück: Reifen an 21 Pkw im Schinkel zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Rennradfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 16:25 Uhr befuhr die Osnabrückerin mit ihrem Rad die Straße "Im Hühnerbusch" in Richtung Gartenstraße. Beim Einbiegen in die Gartenstraße nach rechts missachtete sie die Vorfahrt eines Kleintransporters, ...

