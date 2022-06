POL-OS: Georgsmarienhütte: Carport- und Heckenbrand nach Unkrautentfernung

Osnabrück (ots) - In den letzten Tagen waren in der Stadt Osnabrück vermehrt Betrüger unterwegs, die sich als Stadtwerkemitarbeiter ausgeben. Sie gaben vor Arbeiten an der Gastherme durchführen zu müssen. Auf diese Weise versuchen die Täter in die Wohnungen oder Häuser zu gelangen und sich nach Diebesgut umzusehen. Die Polizei warnt die Bevölkerung vor unbekannten Personen an Haus und Wohnungstüren. Unbekannte ...

