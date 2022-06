Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Warnung vor falschen Stadtwerkemitarbeitern

Osnabrück (ots)

In den letzten Tagen waren in der Stadt Osnabrück vermehrt Betrüger unterwegs, die sich als Stadtwerkemitarbeiter ausgeben. Sie gaben vor Arbeiten an der Gastherme durchführen zu müssen. Auf diese Weise versuchen die Täter in die Wohnungen oder Häuser zu gelangen und sich nach Diebesgut umzusehen.

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor unbekannten Personen an Haus und Wohnungstüren. Unbekannte sollten nicht einfach eingelassen werden. Zunächst sollte der angebliche Auftrag kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden. Firmen kündigten ihren Besuch, um etwa Wartungen zu erledigen, in der Regel an.

Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. der SWO Netz GmbH als der für den Netzbetrieb zuständigen Stadtwerke-Tochtergesellschaft benötigen im Regelfall keinen Zutritt zu Gebäuden. Sollten dennoch Arbeiter im Namen der Stadtwerke oder der SWO Netz GmbH an der Tür klingeln, können diese sich immer ausweisen. Die Bewohner sollten sich unbedingt den Mitarbeiterausweis zeigen lassen, um Trickbetrügern keine Chance zu geben. Zur Sicherheit kann die Identität der Stadtwerke- und SWO Netz-Mitarbeiter durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter Telefon 0541 2002-2020 bestätigt werden.

