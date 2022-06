Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Roller an der Hauptstraße gestohlen - Zeugen gesucht

Kettenkamp (ots)

Zwischen 17.00 Uhr am Mittwochnachmittag und 06.30 Uhr am Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Personen einen Roller. Das Kleinkraftrad der Marke "MBK" stand unverschlossen auf einem Grundstück an der Hauptstraße, gegenüber der Einmündung zur Straße "Am Sportplatz". Möglicherweise ist der Roller noch mit dem grünen Versicherungskennzeichen 160SZV unterwegs. Hinweise auf die Tat, Täter oder den Verbleib des Kleinkraftrads nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

