POL-OS: Glandorf: Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Glandorf (ots)

An einem schwarzen Toyota Yaris machte sich zwischen Mittwochabend (21.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.00 Uhr) ein unbekannter Täter zu schaffen. Nachdem er die Scheibe der Beifahrerseite einschlug, nahm der Dieb Bargeld aus der Geldbörse, welche in der Mittelkonsole verstaut war, an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Kleinwagen war an der Professor-Jostes-Straße Ecke Dr.-Vehmeyer-Straße geparkt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Geräusche im Tatzeitraum bemerkt haben, melden sich bitte unter 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

