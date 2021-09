Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Kollision mit Pkw - Radfahrer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen++Autoaufbruch auf Hotelparkplatz - Diebe stehlen Umhängetasche++

Landkreis Verden (ots)

Kollision mit Pkw - Radfahrer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen Riede. Beim Überqueren der Thedinghauser Straße in Höhe des Börteldamms ist am Sonntagabend der 82-jährige Fahrer eines E-Bikes von einem Pkw erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Auto-Fahrer, ein 18-jähriger Fahranfänger, blieb unverletzt. Er war auf der Kreisstraße von Donnerstedt in Richtung Riede unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Rentner nicht verhindern. Die Höhe des Sachschadens wird mit rund 4.000 Euro angegeben. Die Polizei sperrte die Unfallstelle weiträumig ab. Die Kreisstraße blieb bis zum späten Abend voll gesperrt, weil die Unfallspuren fotografisch dokumentiert werden mussten. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Neben Polizei und Rettungsdienst kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Autoaufbruch auf Hotelparkplatz - Diebe stehlen Umhängetasche Achim. Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Obernstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto aufgebrochen worden. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes ein und durchsuchten den Innenraum nach vorhandenen Wertgegenständen. Eine Umhängetasche mit Handy und Zubehör nahmen die Täter mit. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugenhinweise bearbeitet die Polizei in Achim unter Telefon 04202/9960.

