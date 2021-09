Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 05.09.2021

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

-Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt-

Am Samstagabend kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L 171 zwischen Verden und Kirchlinteln. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam ein, mit zwei Männern besetzter, Opel Corsa gegen 20 Uhr von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Einer der Fahrzeuginsassen wurde dabei schwerverletzt und ins Krankenhaus nach Rotenburg verbracht. Der andere erlitt lediglich leichte Verletzungen. Ob die Ursache des Verkehrsunfalles durch die Alkoholisierung des Fahrzeugführers, oder durch die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers gesetzt wurde, ist bislang nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden (04231/806-0) zu melden.

Bereich Achim

-Demonstration gegen einen AfD Wahlkampfstand in der Achimer Innenstadt-

Am Samstagvormittag kam es in der Innenstadt in Achim zu einer Demonstration gegen einen angemeldeten Wahlkampfstand der Partei "Alternative für Deutschland". Es haben sich insgesamt 12 Teilnehmer:innen unangemeldet zusammengefunden, die mit Plakaten und Musik gegen den Stand der AfD demonstrierten. Durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamten wurden die Demonstranten als Versammlung angesprochen und ihnen ein Versammlungsort in der Fußgängerzone zugeteilt. Die Demonstration verlief anschließend friedlich und ihm Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Es wurde eine Strafanzeige wegen einer Beleidigung polizeilich aufgenommen. Der Ablauf des in der Innenstadt stattfindenden Wochenmarktes wurde nicht beeinträchtigt.

Bereich der Autobahnpolizei Langwedel

-Dicht aufgefahren und Unfall verursacht-

Am Samstagmittag lief es für einen 40 Jahre alten Opelfahrer aus Walsrode richtig schlecht. Kurz nachdem er von einer mobilen Radaranlage ertappt wurde, wie er den Sicherheitsabstand zu einem vor ihm fahrenden Autofahrer unterschritten hatte, mussten diverse Fahrzeuge vor ihm abbremsen, was ihm wiederum zum Verhängnis wurde. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes kam es zum Unfall mit einem 41-jährigen Kia Fahrer. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen und den Leitplanken wird auf 15.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

-Zeuge beobachtet torkelnden Autofahrer-

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein betrunkener Autofahrer aus dem Ver-kehr gezogen wurde. Auf der Rastanlage Goldbach konnte er einen Mann beobachten, wie dieser scheinbar völlig betrunken aus seinem Auto gestiegen ist, nachdem er es geparkt hatte. Die hinzu-gerufenen Beamten der Autobahnpolizei Langwedel konnten bei dem 46-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,08 Promille feststellen. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und kann sich darauf einstellen, die nächsten Monate zu Fuß gehen zu müssen.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Keine presserelevanten Sachverhalte für den Bereich Osterholz

