Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto gestohlen + Unfall mit hohem Sachschaden

Landkreis Osterholz (ots)

Auto gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit zwischen dem 27.08.2021 und Donnerstagnachmittag entwendeten derzeit unbekannte Täter einen abgemeldeten und nicht mehr fahrbereiten VW Bulli vom Hof einer Werkstatt in der Straße "Unter den Linden". Hinweise zu den Dieben oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 04791/3070 entgegen.

Unfall mit hohem Sachschaden

Schwanewede. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen und einem 19-jährigen Autofahrer kam es Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße (K 33). Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 32-Jährige vom Fahrbahnrand an und beabsichtigte zu wenden. Hierbei stieß er mit dem 19-Jährigen zusammen, der an seinem Fahrzeug zeitgleich vorbeifahren wollte. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von fast 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell