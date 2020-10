Polizei Dortmund

POL-DO: Streit eskaliert - gefährliche Körperverletzung in Dortmund Oestrich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1104 Ein Streit zwischen zwei Männern ist am gestrigen Tag (8.10.) in der Habichtstraße eskaliert. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort.

Gegen 15.45 Uhr kam es zwischen Nachbarn zu einem verbalen Streit. Hintergrund sind nach ersten Erkenntnissen Mietstreitigkeiten. In dessen Verlauf schlug ein 67-jähriger Mann einen 47-Jährigen in das Gesicht. Kurze Zeit später brach der 67-Jährige ohne Fremdeinwirkung zusammen. Ein durch die Polizei alarmierter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Während der Sachverhaltsaufnahme hielten sich von beiden Familien mehrere Angehörige in dem Bereich auf. Die aggressive Stimmung eskalierte dann als vier Männer, augenscheinlich Angehörige des 67-Jährigen, auf den 47-Jährigen einschlugen. Zwischenzeitlich erschienen weitere, zahlreiche Angehörige des 67-Jährigen vor Ort. Mit Hilfe von starken Unterstützungskräften konnte die Polizei die Situation beruhigen. Die vier Angreifer - im Alter zwischen 31 und 44 Jahren, alle wohnhaft in Dortmund - wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Aufgrund der aggressiven Stimmung und der Vielzahl von Personen vor Ort wurde die Habichtstraße zeitweise gesperrt.

Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

