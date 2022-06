Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Zigarettenautomat aufgetrennt - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 07.06.2022, ist es in der Straße "Kaltenweide" in Elmshorn zum Einbruch in einen Zigarettenautomaten gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hörten Anwohner gegen 03:30 Uhr Geräusche und sahen kurz darauf zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzenpullovern von einem Blumengeschäft in Richtung Innenstadt davonlaufen.

Eine Streife stellten kurz darauf einen gewaltsam geöffneten Zigarettenautomaten fest, aus dem sowohl Zigaretten als auch Bargeld fehlte.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung kontrollierten Einsatzkräfte um 04:30 Uhr einen gelben Mercedes-Sprinter in der Kleinen Gärtnerstraße und fanden in dem Fahrzeug einen akkubetriebenen Winkelschleifer, der als Tatwerkzeug gedient haben könnte.

Die Polizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 39 und 55 Jahren vorläufig fest und brachten sie zum Polizeirevier.

Zigaretten fanden die Beamten nicht auf, allerdings Bargeld.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurden die Männer im Laufe des Dienstags aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht weitere Zeugen der Tat bzw. bittet unter 04121 8030 um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung der Täter.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell