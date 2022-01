Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Innenstadt

Spendentruhe in St.-Marien aufgebrochen - Geld entwendet

Lübeck (ots)

Zwischen Sonntag, 23.01.2022 und Dienstag, 25.01.2022 wurde die in der St.-Marienkirche zu Lübeck aufgestellte Spendentruhe aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, führte ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde St.-Marien in der Kirche einen Kontrollgang durch. Dabei stellte er fest, dass die aufgestellte Spendentruhe aufgebrochen wurde. Es konnte nach Schätzungen des Mitarbeiters eine Summe im dreistelligen Bereich erbeutet werden. Zuletzt war die Truhe am Sonntag, 23.01.2022, unversehrt gesichtet worden.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Angaben zum Tatgeschehen oder einem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451 -1316145 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell