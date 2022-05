PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl von Wohnungstür +++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus von Donnerstag, den 26.05.2022

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten: Diebstahl von Wohnungstür Tatzeitraum: Mittwoch, 25.05.2022, 00:00 Uhr bis 07:30 Uhr Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Kamillenweg Während des genannten Tatzeitraums entwendete der oder die unbekannten Täter eine auf einer Europalette befindliche Wohnungstür aus der Einfahrt der Geschädigten. Der oder die Täter konnten im Anschluss unerkannt mit dem Diebesgut fliehen. Hinweise zu der Tat werde durch die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172 - 1200 entgegengenommen.

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Oberursel

Straftaten: keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Königstein

Straftaten: keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

61462 Königstein, Stresemannstraße

Mittwoch, 25.05.2022, 18:08 Uhr

Der 33-jährige Halter eines Ford/ Transit Custom parkte seinen PKW ordnungsgemäß rechtsseitig in der Stresemannstraße in Königstein. Ein bisher unbekannter Verursacher streifte beim Vorbeifahren den Ford, so dass er die hintere linke Seite des geparkten PKW beschädigte. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle und beging eine Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden am Ford wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt.

Zeugen können sich unter 06174/ 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein in Verbindung setzen.

Polizeistation Usingen

Straftaten: keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Ereignisse

