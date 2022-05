PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bürgersprechstunde in Kronberg +++ PKW aufgebrochen +++ mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall +++ Fahrradfahrer schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bürgersprechstunde in Kronberg

(gr) In seiner Funktion als Schutzmann vor Ort lädt Polizeihauptkommissar Falk Bonfils von der Polizeidirektion Hochtaunus zu Bürgersprechstunden ein. Diese finden am

Mittwoch, 08. Juni 2022, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, und

Donnerstag, 09. Juni 2022, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

im Bürgerbüro der Stadt Kronberg, Berliner Platz 3-5, statt. Alle Kronberger Bürgerinnen und Bürger haben hier die Möglichkeit, mit dem Verbindungsbeamten der Polizei persönlich ins Gespräch zu kommen. "Schutzleute vor Ort" sind auch in Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, ein vertrauensvolles persönliches Gespräch mit ihm zu führen. Eine Terminabsprache ist nicht erforderlich. Außerhalb dieser Zeiten besteht die Möglichkeit auf einen direkten Kontakt über die Telefonnummer der Dienststelle 06174/9266-16 oder per Mail an svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de.

2. PKW aufgebrochen

Oberursel, Am Rahmtor, 24.05.2022, 17:40 Uhr bis 19:00 Uhr

(gr) In Oberursel wurde am Dienstagabend ein Auto aufgebrochen. Die Täter flüchteten aus unbekannten Gründen ohne Diebesgut. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Der Eigentümer eines grauen VW T-Roc hatte sein Fahrzeug gegen 17:40 Uhr in der Straße "Am Rahmtor" (Parkplatz Grundschule) abgestellt. Nach seiner Rückkehr, gegen 19:00 Uhr, stellte er fest, dass das Beifahrerfenster eingeschlagen war. Es wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Königstein, Mammolshainer Straße (L3327), 24.05.2022, 07:35 Uhr

(gr) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Königstein wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine 21-jährige Autofahrerin mit Wohnsitz in Schmitten befuhr gegen 07:35 Uhr mit ihrem Peugeot die Landesstraße 3327, aus Richtung Königstein kommend in Fahrtrichtung Mammolshain. In einer Rechtskurve verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 21-Jährige und ihr 24-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

4. Fahrradfahrer schwer verletzt

Bad Homburg, Ortsteil: Dornholzhausen, Elisabethenschneise, 24.05.2022, 22:00 Uhr

(gr) Bei einem Sturz im Waldgebiet in Bad Homburg, Ortsteil: Dornholzhausen, wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 45-jährige Mann aus dem Wetteraukreis war gegen 22:00 Uhr mit seinem Pedelec in der Elisabethenschneise in Fahrtrichtung Dornholzhausen unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Der 45-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzung und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

