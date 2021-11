Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

33175 Bad Lippspringe (ots)

Freitag, 05.11.2021, 16:22 Uhr

33175 Bad Lippspringe, Josefstraße

Ein 45 jähriger Fahrradfahrer befuhr den Kreisverkehr am Pfingstuhlweg, um von dort auf die Josefstraße in Richtung Bad Lippspringe zu fahren. Ein PKW fuhr aus Richtung der L814 in den Kreisverkehr ein und stieß hier mit dem vor ihm fahrenden Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell