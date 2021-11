Polizei Paderborn

POL-PB: Crash Kurs vor 600 Berufsschülerinnen und -schülern

Paderborn (ots)

Pascal Hilleke aus Delbrück hatte vor 14 Jahren einen schweren Verkehrsunfall in Salzkotten-Verne, den er nur mit viel Glück überlebte. Der heute 32-Jährige war einer der Redner bei der zweitägigen Crash Kurs-Veranstaltung, welche die Polizei Paderborn nun gemeinsam mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Notfallseelsorge an zwei Tagen für zusammen 600 Schülerinnen und Schüler des Ludwig-Erhard-Berufskolleg in der Paderborner Maspernhallte durchführte.

Bei dem Unfall erlitt Hilleke eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung, eine Lungenquetschung, Brüche aller linksseitigen Rippen und einen Leberanriss. Dazu musste seine Milz entfernt werden. Auf der Intensivstation erlitt er noch zwei Schalganfälle, weshalb er das Gehen und Sprechen wieder neu erlenen musste. Bei dem Unfall saß damals noch sein 16-jähriger Bruder mit ihm Auto, der glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Durch jahrelange Arbeit und einen starken Willen und durch die Unterstützung seiner Familie hat es Hilleke mittlerweile geschafft, sich von der Pflegestufe 5 zurück auf die Pflegestufe 1 zu arbeiten. So ist es möglich, dass er Vorträge, wie nun bei der aktuellen Crash Kurs-Veranstaltung halten und Menschen in ähnlichen Situationen helfen kann.

Neben Hilleke berichteten auch Vertreter der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Notfallseelsorge durch ungeschönte Fotos und Videos über ihre Erlebnisse bei schweren Verkehrsunfällen. Dabei wurde deutlich, dass ein Unfall mit schwerwiegenden Folgen auch an den Profis, die zum Beispiel Todesnachrichten an die Hinterbliebenen übermitteln müssen, nicht spurlos vorbeigeht. Nicht umsonst besagt eine statistische Zahl, dass von einem schwerwiegenden Unfall weit über 100 Personen aus Familie, Freunden, Angehörigen, Arbeitskollegen sowie Zeugen und Helfern am Unfallort, auch noch im Nachgang betroffen sind. Ziel des landesweit durch die Polizeibehörden in NRW durchgeführten Verkehrsunfallpräventivprogramms ist, junge Erwachsene ab der 11. Jahrgangsstufe sowie Berufsschülerinnen und Berufsschüler für die Herausforderungen und Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

