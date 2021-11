Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Wohnhäuser

Hövelhof (ots)

(mb) In Riege und Bentlake sind am Donnerstag (04.11.2021) tagsüber Wohnungseinbrüche verübt worden.

Am Falkenweg verließen die Bewohner ihr Haus gegen 07.00 Uhr. Als sie gegen 15.45 Uhr wieder heimkehrten, fanden sie die Haustür offen vor. Die Einbrecher hatten ein Glaselement der Tür eingetreten. Im Haus öffneten sie Schranktüren und durchwühlten die Schränke nach Wertsachen. Sie flüchteten ohne Beute.

Schmuck, eine Armbanduhr sowie Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Bentlakestraße. In diesem Fall waren die Bewohner zwischen 15.30 Uhr und 21.00 Uhr nicht zuhause. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und im Haus Schränke und Schubladen durchwühlt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

