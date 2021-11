Polizei Paderborn

POL-PB: Elektroradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein Pedelecfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Husener Straße schwer verletzt worden.

Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 56-jährige Fiatfahrerin auf der Husener Straße stadteinwärts. Am Brüder-Krankenhaus bog sie nach links in Richtung Parkhaus ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines auf dem Radweg stadtauswärts fahrenden 61-jährigen Elektroradfahrer. Der Mann kollidierte mit dem Auto, flog über die Motorhaube und prallte gegen die Frontscheibe. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrradhelm schützte den 61-Jährigen vermutlich vor schlimmeren Kopfverletzungen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell