POL-PB: Lkw-Gespann landet im Graben

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Auf der L956 ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagengespann verunglückt. Wegen aufwändiger Bergungsarbeiten wurde die Landesstraße gesperrt.

Gegen 05.50 Uhr fuhr 54-jähriger Mann mit einem Lastwagen samt Anhänger auf der L956 in Richtung Bleiwäsche. Etwa einen Kilometer von der B480 entfernt kam ihm laut seinen Angaben ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, mittig der Fahrbahn im Nebel entgegen. Er wich nach rechts auf die Bankette aus und rutschte in den Straßengraben. Der Lkw blieb in etwa 45 Grad Neigung im Graben liegen und der Anhänger kippte vollends auf die rechte Seite. Unverletzt konnte der 54-Jährige aus dem Führerhaus klettern. Der andere Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung B480. Das havarierte Gespann war mit rund 23 Tonnen Auto-Ersatzteilen beladen. Zur Bergung muss die Ladung komplett entladen werden. Autokräne rückten zum Aufrichten des Lasters an. Die Landstraße ist weiterhin (Stand 15.00 Uhr) zwischen der B480 und dem Abzweig zur Aabachtalsperre (K36) gesperrt (voraussichtlich noch bis 17.00 Uhr).

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

