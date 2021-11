Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Auf einem Fußgängerüberweg an der Nordstraße ist am Mittwoch eine Frau angefahren worden.

Ein 30-jähriger Toyotafahrer fuhr um 17.30 Uhr auf der Nordstraße in Richtung Löffelmannweg. In Höhe des Tegelwegs missachtete er vermutlich das Rotlicht am Fußgängerüberweg. Eine 32-jährige Fußgängerin, die laut Zeugen bei grün über die Straße ging, wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell