POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit, eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen;]

Am 07.09.21, gg. 11.23 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau innerhalb einer größeren Motorradgruppe die L128 vom Thurner kommend in Richtung St. Märgen. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr diese auf eine verkehrsbedingt vor ihr bremsende Motorradfahrerin auf. Durch die Kollision wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt uns musste durch das DRK in eine Klinik nach Freiburg verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

