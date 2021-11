Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Auto überschlagen - fünf Verletzte

Salzkotten (ots)

(mb) Bei einem nächtlichen Alleinunfall auf der Delbrücker Straße in Verlar sind am Freitag fünf Heranwachsende verletzt worden.

Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr mit einem älteren E-Klasse-Mercedes gegen 03.45 Uhr in Richtung Geseke. Zwei junge Frau und zwei Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren saßen mit im Auto. In einer als gefährliche Kurve beschilderten Rechtskurve kam der junge Fahrer nach links von der Straße ab. Das Autoheck streifte einen Baum, dann überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Alle Insassen konnten sich selbständig aus dem Auto befreien. Sie hatten leichte Verletzungen erlitten und wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser nach Lippstadt, Salzkotten und Paderborn gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell