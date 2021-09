Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht in der Stigelstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag gegen 18:35 Uhr einen in der Stigelstraße in Schwieberdingen abgestellten Audi. Die Höhe des Sachschadens wurde bislang noch nicht bestimmt. Zeugen können sich unter Tel. 07156 4352 0 bei Polizeirevier Ditzingen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell