Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht - BMW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in Aldingen in der Straße "Am Holzbach" wurde am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr ein BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte den Pkw mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Er kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro, sondern verließ die Unfallörtlichkeit. Der BMW blieb fahrbereit, jedoch wurde der rechte hintere Radlauf in Mitleidenschaft gezogen. Das ermittelnde Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, bittet Zeugen sich zu melden.

